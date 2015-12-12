تقرير أمريكى خطير: مادة فى السجائر والهوت دوج تسبب سرطان الكلى

سرطان الكلى من الأمراض الخطيرة التى تصيب الملايين من الأشخاص حول العالم، وحسب التقرير المنشور بموقع رعاية الصحة الأمريكى فإن نحو 4% من الإصابات تحدث لأسباب وراثية، بينما 96% منها تنجم عن العادات الصحية الخاطئة التى نتبعها.

وكشف التقرير أن مركبات النيتروزامين الموجودة فى دخان السجائر هى من أكثر مسببات السرطان، والأخطر منها الهوت دوج، حيث تحتوى القطعة الواحدة منها على خمس أضعاف كمية النيتروزامين الموجودة فى السجائر.

وأشارت دراسة أشرف عليها باحثون من المعهد الوطنى الأمريكى للصحة أن مركبات النترات والنيتريت الموجودة فى اللحوم المصنعة ترفع فرص الإصابة بسرطان الكلى، بينما لم يثبت تسبب المركبات ذاتها الموجودة داخل مصادر الطعام النباتية أى مشاكل صحية.

وأوصى التقرير بالإكثار من تناول الأطعمة النباتية والأكلات الغنية بالألياف للحد من فرص الإصابة بسرطان الكلى، وللحد أيضاً من مخاطر السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكرى.

أخيراً شدد التقرير على ضرورة الحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح لتقليل فرص الإصابة بسرطان الكلى.