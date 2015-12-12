أحمد البعلى نائب الإسماعيلية يطلق مبادرة "شارك برأيك..وحافظ على بلدك"

أطلق أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بالإسماعيلية، عن مستقبل وطن، مبادرة بعنوان "شارك برأيك .. وحافظ على بلدك".

وقال البعلى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه إيمانًا منه بأهمية مشاركة أبناء الدائرة والذى يثق فى امتلاكهم لقدر كبير من الثقافة والوعى يجعلهم شركاء أساسين فى اتخاذ القرارات الهامة التى من شأنها حل مشاكل وأزمات مواطنى الدائرة أطلقت هذه المبادرة.

أضاف أحمد بدران البعلى، أنه يطالب أبناء دائرته بالمشاركة باقتراحاتهم وأرائهم فى تحديد الأولويات بالترتيب فى قطاع "الصحة والتعليم، والشباب والرياضة، والبطالة، والزراعة، والفلاح المصرى، والشئون الاجتماعية، والإسكان، والمرافق العامة "الطرق، الكهرباء"، والتموين، وقطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، أو أى قطاعات أخرى"، وذلك من أجل تحقيق مصلحة المواطنين.

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