إصابة 20 عاملا بشركة سعودية فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق بلبيس – القاهرة

أصيب 20 عاملا بشركة سعودية، بكدمات وكسور، فى حادث تصادم وقع صباح اليوم السبت، بطريق "بلبيس –القاهرة الصحراوى، أمام المظلات، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق العام "بلبيس – القاهرة الصحراوى" أمام منطقة المظلات.

وتبين من التحريات تصادم أتوبيس 26 راكبًا تابع لشركة سعودية بسيارة نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 20 عاملا بكدمات وجروح وكسور وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، فيما توجهت قوة من وحدة مرور بلبيس لعمل المعاينة اللازمة ورفع أثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المروية.