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اليوم| استئناف إعادة محاكمة 362متهمًا في أحداث قسم شرطة مطاي

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اليوم| استئناف إعادة محاكمة 362متهمًا في أحداث قسم شرطة مطاي اليوم| استئناف إعادة محاكمة 362متهمًا في أحداث قسم شرطة مطاي

12 ديسمبر 2015 | 9:30 صباحاً

تستأنف اليوم السبت، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عادل بديع فلتس رئيس الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات شمال المنيا، إعادة محاكمة 362 متهمًَا من أنصار “مرسي” بعد ضم 8 متهمين جدد إلى القضية والمتهمين في أحداث اقتحام قسم شرطة مطاى ، ومقتل نائب مأمور القسم العقيد مصطفى العطار.
> وسجلت محكمة الجنايات في جلستها الماضية والتى عقدت فى 11 اكتوبر الماضى أسماء المتهمين الذين حضروا الجلسة والبالغ عددهم 172 متهما والباقى مخلى سب​ي​له ، وبعضهم معاد إجراءات محاكمتهم من الخارج ، بعد دخول 8 متهمين جدد إلى أعداد المتهمين المقيدين فى الجلسات السابقة ، والمتهمين فى إقتحام قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار ابان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة والقضية يحاكم فيها 362 متهما بعد إدخال متهمين جدد تم إعادة إجراءات محاكمتهم بعد تسليم أنفسهم.

عاجل 2015-12-12

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