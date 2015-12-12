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مقتل متهم فجر قنبلة فى مركز للشرطة بصنعاء

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مقتل متهم فجر قنبلة فى مركز للشرطة بصنعاء مقتل متهم فجر قنبلة فى مركز للشرطة بصنعاء
أصيب أربعة من عناصر الامن اثر انفجار قنبلة القى بها مسلح داخل قسم شرطة فى العاصمة اليمنية صنعاء بعد القبض عليه.

وصرح مصدر أمنى بأن أجهزة الأمن أثناء القاء القبض على أحد المطلوبين أمنيا ولديه عدة سوابق جنائية فجر قنبلة يدوية كانت بحوزته فى قسم شرطة الفتح فى منطقة الصافية بصنعاء.

وأوضح المصدر فى تصريحه الذى نقلته وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى تديرها جماعة الحوثيين أن الانفجار أدى إلى مقتل المطلوب أمنيا وأصيب أربعة أشخاص وباشرت أجهزة الأمن التحقيق فى القضية لمعرفة من يقف خلف المتهم لتعقبهم.

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