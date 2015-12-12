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مقتل 17 من ميليشيات الحوثيين فى الجوف واستمرار المعارك حول معسكر لبنات

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مقتل 17 من ميليشيات الحوثيين فى الجوف واستمرار المعارك حول معسكر لبنات مقتل 17 من ميليشيات الحوثيين فى الجوف واستمرار المعارك حول معسكر لبنات
قتل حوالى 17 من ميليشيات الحوثيين وصالح فى المعارك التى تدور بين قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية فى المحافظة اثر قيام قوات من اللواء 101 والمقاومة بشن هجمات على مواقعهم.

وأوضح مركز معين الإعلامى التابع للمقاومة أن القوات شنت هجوما على وادى حلحلان حيث تتمركز الميليشيات وتمكنت من قتل 7 منهم وفر الباقون وتم التحفظ على معدات أسلحة وذخيرة وأطقم عسكرية.

وأضاف أن طائرات التحالف العربى قصفت منطقة وادى وسط فى الجوف ودمرت دبابة وعربتين مدرعتين وقتل ما لا يقل عن 10 من الميليشيات.

وذكر أن القوات الشرعية استطاعت خلال اليومين الماضيين تحرير 9 مواقع كانت تسيطر عليهم الميليشيات وتقوم الآن بحصار معسكر لبنات الاستراتيجى لتطهيره ممن تبقى منهم فيه للتقدم إلى مدينة الحزم عاصفة المحافظة لتحريرها.

وأشار المركز نقلا عن مصادر مطلعة إلى وجود خلافات بين الميليشيات فى المعسكر وقياداتهم فى صنعاء بعد مبادرات تقدموا بها لوجهات محلية بتسليم معسكر لبنات والساقية للقبائل بالاضافة إلى الحزم والمجمع الحكومى بها إلى المجلس المحلى بعد احكام الحصار عليهم.

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مصر 365