خدعوك فقالوا.. مكملات فيتامين "D" تحمى من البرد والأنفلونزا

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن مكملات فيتامين “D” لا تحمى من البرد للأشخاص المصابون بالربو.

ووجدت الدراسة الحديثة أن تناول مكملات فيتامين "D" لا تقلل من عدد مرات الإصابة بالبرد، أو تخفف من شدته فى البالغين الذين يعانون من الربو الخفيف أو الشديد.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 400 شخص، وجميعهم كانوا يعانون من انخفاض مستويات فيتامين “D”، وتم إعطاؤهم جرعة يومية من مكملات فيتامين "D" أو دواءً وهمياً لمدة 28 أسبوعاً.

وخلال ذلك الوقت، وجد الباحثون أن حوالى نصف المشاركين عانوا من البرد مرة واحدة على الأقل، وكان 82% من المجموعة التى تناولت مكملات فيتامين D بعد 12 أسبوعاً، لم تزيد مقاومتهم لنزلات البرد.

وقد نشرت هذه الدراسة مؤخرا فى المجلة الأمريكية للجهاز التنفسى والعناية المركزة.

وأضاف الباحثون أن النتائج التى توصلوا إليها كانت مفاجئة، حيث أكدت العديد من الدراسات على أن فيتامين “D” له العديد من الفوائد أبرزها تقليل فرص الإصابة بالبرد.

>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الحادى عشر من شهر ديسمبر الجارى.