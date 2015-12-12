نائب دائرة سمالوط عن مباحثات "النهضة": نساند الدولة فى الحفاظ على حقنا

قال مجدى ملك نائب دائرة سمالوط، إن سد النهضة يتعلق بحياة المصريين، وحصة مصر من مياه النيل أمن قومى لكل المصريين، لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنها، وأضاف ملك أن جميع الخيارات مفتوحة سواء من القيادة أو الشعب، وإن كنا نفضل أن الحل يكون فى إطار العلاقات التاريخية بدول بحوض النيل، وأشار إلى أن، دور النائب هو مساندة أى قرار يتم اتخاذه فى هذا الشأن يضمن حق مصر فى الحياة.

وفى تعليقه على زيارة الرئيس السيسى لليونان، قال نائب سما لوط، أعتقد أن زيارة رئيس الجمهورية لقبرص جزء أساسى فى المرحلة القادمة، من خلال تطوير العلاقات بالدول الأوربية، وإيجاد تواصل وتعاون بين الدول وتوسيع لدائرة العلاقات بين مصر ودول أوروبية، بعيدا عن الدول الحليفة لأمريكا التى تبنت مواقف معادية للشعب المصرى بمساندتها لجماعات تحاول زعزعة الاستقرار فى مصر فى السنوات الماضية.

وأكد مجدى ملك أن مجلس النواب، والحكومة، والإعلام، والصحافة شركاء فى بناء الدولة المصرية، وأشار إلى أن المشاكل كثيرة ونحتاج لرؤيا ترتبط بواقع وإمكانيات وموارد الدولة المصرية، لتوظيفها التوظيف السليم حتى يشعر المواطن بتغيير ملموس فى كافة قطاعات الخدمات .