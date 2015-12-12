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بالصور.. انتشار شبورة مائية كثيفة فى سماء القاهرة والجيزة

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بالصور.. انتشار شبورة مائية كثيفة فى سماء القاهرة والجيزة بالصور.. انتشار شبورة مائية كثيفة فى سماء القاهرة والجيزة
شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، فى الساعات الأولى من اليوم السبت، شبورة مائية كثيفة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غير مستقر اليوم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وعلى سيناء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وتكون خفيفة على منطاق من الوجه البحرى والقاهرة وبعض محافظات الصعيد، وتتراوح درجة الحرارة بالقاهرة من 13:18.

فيما انتظمت حركة المرور أعلى الطرق بمناطق القاهرة الكبرى، والمتجهة إلى مختلف المحافظات أعلى الطرق الصحراوية والسريعة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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