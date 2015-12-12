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انطلاق مباحثات سد النهضة فى الخرطوم للتوصل لاتفاق حول نقاط الخلاف

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انطلاق مباحثات سد النهضة فى الخرطوم للتوصل لاتفاق حول نقاط الخلاف انطلاق مباحثات سد النهضة فى الخرطوم للتوصل لاتفاق حول نقاط الخلاف
انطلقت فى السابعة من صباح اليوم مباحثات وزراء الخارجية والرى من دول والسودان وإثيوبيا فى الخرطوم بعد عدم الوصول لتوافق حول نقاط الخلاف الرئيسية التى تتصل بملء مياه سد النهضة والشركات الاستشارية أمس.

واقتصرت الاجتماعات التى استمرت أمس لستة ساعات على وزراء خارجية البلدان الثلاث فضلا عن وزراء الرى بجانب مستشارين من كل طرف، ورجحت مصادر أن يعاد الملف لرؤساء الدول الثلاث لعقد اجتماع طارئ لحسم نقاط الخلاف.

وقال سفير السودان بمصر عبد المحمود عبدالحليم، فى تصريحات صحفية، إن الاجتماعات بدأت مشحونة بسبب مواقف كل طرف، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش أمس ثلاث مقترحات بشأن أزمة الشركات الاستشارية، لاسيما بعد انسحاب الشركة الهولندية تتصل بتفويض الشركة الفرنسية بمفردها للقيام بالمهمة أو ترشيح شركة إلى جانبها أو السعى لإعادة الشركة الهولندية مجددا.

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مصر 365

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