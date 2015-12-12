سقوط عاطل يمارس أعمال النصب و السمسرة على المواطنين بوحدة مرور مدينة نصر

تمكن رجال المباحث بالإدارة العامة لمرور القاهرة، فى القبض على عاطل لقيامه بأعمال النصب والسمسرة على مرتادى وحدة مرور مدينة نصر والإستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء الاجراءات لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقت مباحث المرور برئاسة العقيد محمد الشرقاوى مدير الإدارة بلاغا يفيد بتردد "محمد,م,ج" 45 سنة ، عاطل ، على وحدة مرور مدينة نصر ، وإيهام المواطنين بقدرته إجراء تسهيلات لإستخراج أوراق التراخيص لهم .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد كمين له تم إلقاء القبض عليه، واعترف بقيامه بأعمال السمسرة والنصب على المواطنين و إيهامهم بتسهيل إجراءات التراخيص وضبط بحوزته مبلغ مالى وكميات من الأوراق المزورة .

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