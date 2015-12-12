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سماع أقوال الشهود اليوم بمحاكمة 47 متهما باقتحام قسم شرطة التبين

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سماع أقوال الشهود اليوم بمحاكمة 47 متهما باقتحام قسم شرطة التبين سماع أقوال الشهود اليوم بمحاكمة 47 متهما باقتحام قسم شرطة التبين
تستمع اليوم السبت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، خلال نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لشهود العيان بالقضية.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف القانون.

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