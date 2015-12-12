الخارجية الأمريكية: نتابع بجدية تقارير حول إصدار "داعش" جوازات سفر مزورة

>قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربى إن الأجهزة الأمريكية على علم بالتقارير التى تشير إلى احتمال امتلاك تنظيم "داعش" معدات تتيح له إمكانية إصدار جوازات سفر سوريا تشبة الأصلية.

وأكد كيربى فى تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تأخذ هذه التقارير مأخذ الجد، رافضا الإدلاء بأى تفاصيل تتعلق بذلك.

غير أنه أشار إلى أن المسئولين عن شؤون الجوازات على تدريب عال لفحص الوثائق، مشددا على أن الأجهزة الأمريكية تعمل جاهدةَ لضمان أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين.

وكانت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية قد نشرت على موقعها الإلكترونى تقريرا استخباريا يحذر من امكانية استيلاء عناصر تنظيم داعش على معدات طباعة وبيانات حكومية عند سيطرتها على مقرات حكومية فى مدينتى دير الزور والرقة فيها بيانات وبصمات مواطنين سوريين مما يُمكِن التنظيم من إصدار هويات مزيفة.

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