أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الأمريكية: نتابع بجدية تقارير حول إصدار "داعش" جوازات سفر مزورة

Google+ Print
الخارجية الأمريكية: نتابع بجدية تقارير حول إصدار "داعش" جوازات سفر مزورة الخارجية الأمريكية: نتابع بجدية تقارير حول إصدار "داعش" جوازات سفر مزورة

>قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربى إن الأجهزة الأمريكية على علم بالتقارير التى تشير إلى احتمال امتلاك تنظيم "داعش" معدات تتيح له إمكانية إصدار جوازات سفر سوريا تشبة الأصلية.

وأكد كيربى فى تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تأخذ هذه التقارير مأخذ الجد، رافضا الإدلاء بأى تفاصيل تتعلق بذلك.

غير أنه أشار إلى أن المسئولين عن شؤون الجوازات على تدريب عال لفحص الوثائق، مشددا على أن الأجهزة الأمريكية تعمل جاهدةَ لضمان أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين.

وكانت "ايه بى سي" الأمريكية قد نشرت على موقعها الإلكترونى تقريرا استخباريا يحذر من امكانية استيلاء عناصر تنظيم داعش على معدات طباعة وبيانات حكومية عند سيطرتها على مقرات حكومية فى مدينتى دير الزور والرقة فيها بيانات وبصمات مواطنين سوريين مما يُمكِن التنظيم من إصدار هويات مزيفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل