وزارة الأوقاف الكويتية تطلق مشروع للرعاية السكنية لذوى الدخل المحدود

أكدت كواكب الملحم، مديرة إدارة المشاريع الوقفية بالأمانة العامة لوزارة الأوقاف الكويتية، أن المشروع الوقفى للرعاية السكنية سيبدأ خلال الأيام القادمة باستقبال طلبات الراغبين بالتقدم.

وأشارت كوكاب الملحم فى بيانٍ لها، إلى أن المشروع يستهدف شريحة الأسر الكويتية من ذوى الدخل المحدود من غير القادرين على تحمل بعض نفقات السكن من خلال دفع جزء من قيمة الإيجار الشهرى للسكن بهدف رفع المستوى المعيشى.

وذكرت أن الإعلان عن بدء استقبال الطلبات سيتم نشره فى الصحف اليومية المختلفة، وسيتضمن الإعلان مدة وفترة الاستقبال، والشروط والأوراق والمستندات المطلوب توافرها لتقديم الطلب، وتحديد المستفيدين من المشروع، وترتيب الأولوية بين المتقدمين، وفق شروط ومعايير تراعى الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمتقدم الطلب.

وقالت إن مواعيد الاستقبال ستكون خلال الفترة المسائية فى مقر الأمانة العامة للأوقاف بمنطقة الدسمة، تسهيلاً على المواطنين، مشيرة إلى قبول الطلبات بالحضور شخصيًا، حيث سيتواجد فريق للرد على جميع استفسارات الراغبين بالتقدم إلى المشروع، واستقبال الطلبات المستوفية للشروط.

ويندرج المشروع الوقفى للرعاية السكنية ضمن منظومة المشاريع الوقفية التى أنشأتها الأمانة العامة للأوقاف بمفردها، أو بالتعاون مع الجهات الأخرى، ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر الكويتية من ذوى الدخل المحدود التى لا تمتلك منزلاً، وتوفير البيئة المناسبة للعيش الكريم، وتيسير حياة أفضل لهم، وتحقيق الاستقرار الأسرى والتكافل الاجتماعى بين أبناء المجتمع الكويتى، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الأمانة العامة للأوقاف ومؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية، لمساعدة الأسر من ذوى الدخل المحدود فى توفير السكن المناسب لهم.