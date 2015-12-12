"السياحة":اجتماع مع القنصلية السعودية بالإسكندرية غدا لحل أزمة المعتمرين

كشف محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، عن عقد اجتماع مع المسئولين بالقنصلية السعودية بالإسكندرية غدا الأحد ، لحل أزمة إدخال جوازات سفر المعتمرين للقنصلية، والتى أدت إلى تأخر سفرهم عن المواعيد المحددة نتيجة عدم صدور التأشيرات، مشيرا إلى أن هناك تعاون وتنسيق تمام مع الجانب السعودى .

وقال "شعلان"، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع "إن القنصلية السعودية بالإسكندرية أصدرت 70 ألفا و775 تأشيرة، منذ بداية الموسم حتى الآن ، بينما أصدرت قنصلية السعودية بالسويس 71 ألف و412 تأشيرة عمرة .

يذكر أن القنصلية السعودية بالإسكندرية رفضت استلام جوازات المعتمرين ما يقرب من 20 ألف معتمر لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، بدون إبداء أسباب ، مما يهدد بتخلف المعتمرين عن مواعيد سفرهم التى بدأت أمس الجمعة، وتكبد الشركات المنفذة لرحلات العمرة خسائر فادحة.

- أزمة تهدد سفر 20 ألف معتمر لرفض قنصلية السعودية استلام جوازاتهم

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