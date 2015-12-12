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عبد الواحد: الأفضل في مصر؟ الشناوي بسبب الزمالك

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عبد الواحد: الأفضل في مصر؟ الشناوي بسبب الزمالك عبد الواحد: الأفضل في مصر؟ الشناوي بسبب الزمالك

يرى عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق إن أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق هو الأفضل في بالوقت الحالي.

عبد الواحد السيد أعلن اعتزاله كرة القدم عقب إنهاء عقده مع مصر المقاصة.

قبل أن يخرج عطية حميد مدرب فريق جنوب سيناء ويؤكد أن عبد الواحد السيد وافق على العودة للملاعب للمشاركة مع النادي في مباريات دوري الدرجة الرابعة. (طالع التفاصيل)

وتحدث عبد الواحد السيد مع برنامج (الملاعب اليوم) عن رأيه في الحارس الأفضل في مصر قائلا: "الشناوي أفضل حارس في مصر من وجهة نظري".

وأضاف "الشناوي أم إكرامي؟ الثنائي رائع ولكني أرى الشناوي أفضل الآن".

وعن الأسباب قال: "الشناوي يلعب الآن مع فريق رائع وقوي للغاية وهو الزمالك وهو ما يساعده أكثر وأكثر على التألق. أما إكرامي فأن الأهلي كان يعاني وكانت الفرقة بعيده عن المستوى ولذلك لم يفرق".

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