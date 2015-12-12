منجود الهوارى نائب دائرة سنورس يناشد "التموين" توفير الخبز للمواطنين

ناشد النائب منجود الهوارى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس، وزير التموين ، النظر فى أمر المواطنين الذين لا يتحصلون على حصتهم كاملة من رغيف الخبز نظرا لتأخر بطاقاتهم الذكية .

وقال النائب البرلمانى كنت فى مديرية التموين وفوجئت بعدد من المواطنين يترددون على المديرية ويطالبون بزيادة حصتهم من الخبز لأن بطاقاتهم الذكية غير متوفرة لديهم ولم تستخرجها الشركة حتى الآن، وبالتالى يتم صرف من 5 إلى 10 أرغفة لكل أسرة يوميا، بخطاب من مديرية التموين، وأشار الهوارى إلى أن من بين هؤلاء المتضررين من أسر تتكون من 7 أفراد.

وأكد النائب فى تصريحات لليوم السابع أن من بين المتضررين أبناء قرية فيديمين التابعة لدائرته، حيث إن القرية بها 3 مخابز وكل مخبز لا يمكن أن يصرف أكثر من 1000 رغيف يوميا خارج ما يصرف للبطاقات الموجودة بحوزة المواطنين.

وتساءل النائب: هل 1000 رغيف لكل مخبز بالقرية بمعنى 3000 رغيف خبر يوميا لقرية كبيرة مثل فيديمين تكفى؟ وأكد أن مسئولى التموين أكدوا له أنها لا تكفى وأن عدد البطاقات التالفة والمفقودة وغير المسجلة تزيد عن ذلك، وأنهم مغلولو الأيدى ولا يملكون القرار، وأن حل المشكله يأتى من الشركة المسئولة بسرعة استخراج البطاقات أو قرار يصدر من وزير التموين.

وقال النائب: أناشد وزير التموين النظر بعين الاعتبار بتوفير أقل حق يذكر للمواطن ألا وهو رغيف الخبز خاصة أن معظمهم من البسطاء والفقراء والمحتاجين كما رأيتهم بنفسى .