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شباب سيناء يدشنون صفحة بـ"فيس بوك" لعرض مطالبهم على النواب

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شباب سيناء يدشنون صفحة بـ"فيس بوك" لعرض مطالبهم على النواب شباب سيناء يدشنون صفحة بـ"فيس بوك" لعرض مطالبهم على النواب
دشن عدد من شباب شمال سيناء، صفحة على فيس بوك تحمل اسم "ماذا يريد شباب سيناء من النواب"، بغرض أن تنشر عبرها أفكار ومطالب الشباب التى يخاطبون بها المجموعة البرلمانية بشمال سيناء.

وقال الدكتور خالد زايد، صاحب مبادرة إنشاء الصفحة، فى تصريح خاص: إنها مبادرة شبابية تستهدف أن يسمع النواب صوت الشباب بشكل مباشر دون وسطاء، ينشرون فيها أفكارهم ويحاورن خلالها النواب حول ما يرونه من مقترحات يمكن مناقشتها تحت قبة البرلمان فيما يخص الشأن السيناوى.

وأضاف أن أعضاء المجموعة البرلمانية أبدوا تفاعلا مع المبادرة، التى من خلالها نسخر التكنولوجيا ليصل صوت الجميع لصناع القرار، ونعتبر أن للنواب دورا رئيسيا فى توصيل الصوت.

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