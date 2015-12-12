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دراسة: الغناء يعزز الذاكرة ويقى من الخرف المبكر

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دراسة: الغناء يعزز الذاكرة ويقى من الخرف المبكر دراسة: الغناء يعزز الذاكرة ويقى من الخرف المبكر
الغناء بصوت عالٍ ليس فقط يساعد على تغيير الحالة المزاجية، ولكن وجد أنه يساعد على تحسين الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالمراحل الأولى من الخرف.

ووفقا لتقرير نشر بالموقع الإلكترونى The times of indiaالهندى، كشف باحثون بقيادة Teppo Sarkamo من جامعة هلسنكى، أن الأنشطة الترفيهية الموسيقية تساعد على رعاية مرضى الخرف وخاصة الغناء، معرفيا وعاطفيا بالأخص فى المراحل الأولى من الخرف، كما وجدت النتائج أن الغناء يساعد على تحسين المرضى المصابين بالخرف فى المراحل الأولى.

كما أوضح Sarkamo أن الغناء يبدو مبشرا جدا للحفاظ على الذاكرة من الخرف فى المراحل المبكرة، حيث أجريت دراسة على 89 شخصا يعانون من الخرف المبكر، وتم تدريبهم على الغناء العادى المألوف لمدة 10 أسابيع، وأظهرت النتائج أن الأنشطة الموسيقية قادرة على تعزيز مختلف المهارات المعرفية للذاكرة والتخفيف من حده الاكتئاب، وأنه مفيد للذاكرة وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الخرف المبكر فى سن متوسط.

أشار الدكتور أن "نتائج الدراسة تشير إلى أن الأنشطة الترفيهية الموسيقية يمكن تطبيقها بسهولة واستخدامها على نطاق واسع فى مجال الرعاية الخرف وإعادة التأهيل.

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مصر 365