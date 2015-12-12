أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موسكو ترى "أفقاً" لحل الازمة فى سوريا

Google+ Print
موسكو ترى "أفقاً" لحل الازمة فى سوريا موسكو ترى "أفقاً" لحل الازمة فى سوريا

>أعلن مسئول روسى الجمعة اثر اجتماع فى جنيف مع مسئولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ان موسكو ترى "أفقا" للتوصل إلى اتفاق على مرحلة انتقالية فى سوريا تنهى الحرب الاهلية الدائرة فى هذا البلد.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى غينادى غاتيلوف بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستى للانباء انه "تم الاتفاق على مواصلة المشاورات للتوصل إلى تسوية بين السوريين هناك افق".

وأضاف انه خلال المشاورات "تم التشديد خصوصا على ضرورة حل المشكلة الاهم التى ما زالت عالقة حتى الآن ألا وهى إعداد لائحة تمثل المعارضة بأكبر قدر ممكن من اجل المشاركة فى الحوار مع ، وإعداد لائحة بالمنظمات الارهابية التى لن ينطبق عليها وقف اطلاق النار".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك