موسكو ترى "أفقاً" لحل الازمة فى سوريا

>أعلن مسئول روسى الجمعة اثر اجتماع فى جنيف مع مسئولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ان موسكو ترى "أفقا" للتوصل إلى اتفاق على مرحلة انتقالية فى سوريا تنهى الحرب الاهلية الدائرة فى هذا البلد.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى غينادى غاتيلوف بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستى للانباء انه "تم الاتفاق على مواصلة المشاورات للتوصل إلى تسوية بين السوريين هناك افق".

وأضاف انه خلال المشاورات "تم التشديد خصوصا على ضرورة حل المشكلة الاهم التى ما زالت عالقة حتى الآن ألا وهى إعداد لائحة تمثل المعارضة بأكبر قدر ممكن من اجل المشاركة فى الحوار مع الحكومة، وإعداد لائحة بالمنظمات الارهابية التى لن ينطبق عليها وقف اطلاق النار".