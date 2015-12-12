خليك فى الطبيعى.. أوراق اللبلاب أفضل علاج للسعال وتنقى الجسم من السموم

كشف فريق من الباحثين عبر تقرير حديث نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن هناك ما يقرب من 15 نوعاً من اللبلاب، الذى ينمو ويتسلق على الأسطح حتى يصل لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وقد استخدم أوراق اللبلاب فى الطب التقليدى بداية من أوروبا الغربية إلى شرق آسيا منذ آلاف السنين، وله مكانة هامة جدا فى الثقافة والتاريخ، حيث يمكن استهلاكه عن طريق الفم أو يمكن أن يدهن موضعياً، ويستخدم كمكمل غذائى فعال، وفقاً للباحثين.

وأوضح الباحثون أن اللبلاب يحتوى على مضادات الأكسدة وبعض المواد الكيميائية القوية التى تعطيه فوائد صحية، ولكن يمكن أن يكون ضارا إذا ما استخدم بكميات كبيرة، وبعض هذه المواد تشمل الصابونين وبوليين، وغيرها من المواد الكيميائية.

وأكد الباحثون أن اللبلاب من أفضل العلاجات التى تحسن من وظائف الشعب الهوائية، كما أنه يساعد على طرد البلغم والمخاط من القصبة الهوائية، إضافة إلى أنه يقتل البكتيريا البكتيريا، ويقلل وقت الشفاء من المرض، وهذا يجعل اللبلاب وسيلة فعالة لعلاج أمراض الحساسية والربو، كما أنها يقلل من التهاب الشعب الهوائية.

وأظهرت دراسات سابقة أن هناك علاقة بين وظيفة الكبد والمرارة واستخدام أوراق اللبلاب، حيث أكدت أن أوراق اللبلاب تساعد أجهزة الجسم على العمل بشكل أفضل ويزيل السموم من الجسم بشكل فعال، وبالتالى يساعد على تنقية الدم والحد من فشل أجهزة الجسم.

>