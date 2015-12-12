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فى جولة مسائية.. محافظ المنوفية يجازى رئيسى "حى غرب" و"قسم التشجير"

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فى جولة مسائية.. محافظ المنوفية يجازى رئيسى "حى غرب" و"قسم التشجير" فى جولة مسائية.. محافظ المنوفية يجازى رئيسى "حى غرب" و"قسم التشجير"
قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بجولة تفقدية مسائية فى شوارع شبين الكوم ، رافقه خلالها اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، وأسفرت الجولة عن مجازاة رئيس حى غرب ، ورئيس قسم التشجير بالحى بخصم ثلاثة أيام من راتبهما، لوجود تكسير فى أرضية "الأسفلت" ولم يتم إعادة تسويتها بعدد من شوارع الحى ووجود تجمعات قمامة فى اماكن متفرقة بشوارع حى غرب شبين الكوم.

وفى حى شرق شبين الكوم أمر محافظ المنوفية بإعادة ترميم ورصف شارع محمد فريد، والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى طلباتهم وشكواهم ووعد بدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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