اليوم. نظر أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا فى أحداث "فض اعتصام رابعة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "فض اعتصام رابعة".

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد، وإتلاف عمدى للممتلكات العامة والخاصة وحيازة الأسلحة والمتفجرات .

- "اليوم السابع" ينشر قائمة أدلة الثبوت فى قضية فض اعتصام رابعة العدوية

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