مسئول مصرى بالأمم المتحدة: نمتلك كل الإمكانات لتشغيل أول وكالة فضاء

أثار إعلان الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ،عن قرب مصر من إطلاق أول وكالة فضاء مصرية خلال الأشهر القليلة القادمة ، فرحة عارمة بين العاملين بمجال الفضاء وخاصة أن الوكالة أصبحت ضرورة ملحة لأهمية استخدامها فى المشروعات التنموية والزراعية التى تقوم بها مصر .

وقال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لغرب آسيا لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، وممثل مصر بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء، إن إنشاء مصر لوكالة فضاء سيكون له فائدة كبيرة جدا فى لم شمل جميع الهيئات العاملة فى مجال الفضاء وهى الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وبرنامج الفضاء المصرى ومعهد الإلكترونيات ومعهد البحوث الفلكية وغيرها .

وأضاف الدكتور علاء النهرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مصر تمتلك كل الامكانات البشرية والتقنية المطلوبة لتشغيل محطة الفضاء ، والتى اكتسبتها من العديد من الدول التى تعاملت معها فى مجال الفضاء مؤخرا ، موضحا أنه من الممكن الاستفادة من الخبرات الأوكرانية والأمريكية والصينية لأن مصر على اتصال مباشر معهم وخاصة أنهم شاركوا فى مؤتمر "القيادة الأفريقية لعلوم الفضاء" والذى ترأسته مصر خلال الاسبوع الماضية بشرم الشيخ.

من جانبه قال الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية، إن مصر تمتلك منظومة متكاملة فى مجال الفضاء والأقمار الصناعية ولديها مشروعات طموحة فى هذا المجال.

وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إعلان الهيئة القومية للاستشعار عن إطلاق وكالة الفضاء المصرية قريبا "قرار أسعدنا نظرا لأنه تأخر كثيرا وخاصة أن مصر تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لإطلاق وكالة فضاء حيث أن لديها محطات استقبال واستشعار منتشرة على مستوى الجمهورية" .

- أخيرًا.. مصر ستمتلك وكالة فضاء.. الاستشعار عن بعد: إطلاقها خلال أشهر برئاسة شريف إسماعيل.. مقرها بالتجمع الخامس وتساعد فى المشروعات الزراعية والتنموية.. والقرار يمهد لاستضافة مصر للوكالة الأفريقية

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