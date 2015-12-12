بالصور..تنفيذ 90% من المرحلة الأولى للمدينة السكنية الجديدة بـ"الضبعة"

أنهت إدارة المهندسين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 90% من أعمال المرحلة الأولى من المدينة السكنية الجديدة بالضبعة والتى تتضمن أنشاء 234 عمارة سكنية مخصصة للعاملين بالمحطة النووية ، و1500 مسكن على الطراز البدوى لصالح الأهالى المضارين من نزع أراضيهم ومساكنهم لصالح المشروع النووى، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية والرياضية والمساجد والأسواق.

تقدر تكلفة إقامة مدينة الضبعة الجديدة، بنحو مليار جنيه منحة من القوات المسلحة للمضارين من الأهالى الذين قاموا بتسليم أرض المحطة النووية للقوات المسلحة، حيث تكفلت القوات المسلحة بإقامة مدينة متكاملة وإنشاء 1500 منزل على الطراز البدوى للأهالى، إلى جانب إقامة 234 عمارة سكنية للعاملين بالمحطات النووية.

وتتوزع الكثافة السكانية بالمدينة، التى يجرى تنفيذها على الجزء الغربى من الأرض المخصصة للمحطات النووية، على مساحة 2380 فدان، طبقاً لمتطلبات هيئة الرقابة النووية، بواقع 60 شخصا لكل فدان بالنسبة للمرحلة الثانية، الخاصة بسكن العاملين بالمحطات النووية، و25 شخصا لكل فدان بالنسبة للمرحلة الأولى والتى تتضمن المساكن البدوية الخاصة بالأهالى ، والتى أوشكت على الانتهاء حيث يجرى حاليا تنفيذ التشطيبات النهائية بها ورصف الطرق، عن طريق شركات المقاولات المتعاقدة مع القوات المسلحة، حيث اقترب المقاولون المنفذون للوحدات السكنية على الطراز البدوى، من إنهاء أعمال التشطيبات النهائية، من خلال مضاعفة طاقة العمل بالمدينة بنظام الورديات ليلا ونهاراً للحفاظ على دقة العمل.