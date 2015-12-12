مباحث طنطا تلقى القبض على 3 عاطلين تعدوا بالضرب على تاجر

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، القبض على 3عاطلين بعد تعديهم بالضرب على تاجر مقيم بقرية برما التابعة لمركز طنطا، بسبب خلافات على أرض زراعية.

تلقى مأمور مركز شرطة طنطا، بلاغا من مستشفى الأمريكان التخصصى بطنطا بوصول "قاسم.ع.ع " 37سنة تاجر ومقيم بقرية برما دائرة المركز، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف حاد بفروة الرأس وكسر بعظمة الجمجمة وجروح قطعية بالرأس والوجه.

وبسؤال شقيقه، اتهم كل من "عمرو.ا.م"عاطل و" محمد.ا.م" عاطل مقيمان بذات القرية و"احمد.ع.م "عاطل" وابن عمهما ، بالتعدى على شقيقه بالضرب بسكين، لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة فى الأرض الزراعية.

و تمكن المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا والقوة المرافقة له، من ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث تحرر المحضر 33462جنح مركز طنطا لسنة 2015، فتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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