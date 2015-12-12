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مجموعة الـ 31 لنداء تونس: مقترح لجنة الـ13 لن يحل الأزمة

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مجموعة الـ 31 لنداء تونس: مقترح لجنة الـ13 لن يحل الأزمة مجموعة الـ 31 لنداء تونس: مقترح لجنة الـ13 لن يحل الأزمة

>قالت مجموعة النواب الـ31 لحركة نداء تونس، فى بيان أصدرته فى ساعة متأخرة من الليلة، إنّ الخارطة المقترحة من طرف لجنة الـ13 لا تستجيب للشروط السياسية والموضوعية لحل أزمة الحزب، وفقا لما أعلنته الإذاعة التونسية صباح اليوم السبت.

وعبرت المجموعة عن استغرابها من تحييد المكتب التنفيذى والذى اعتبرته الإطار الشرعى الوحيد التوافقى، الذى يمتلك الصلاحية السياسية والأخلاقية فى قرار أو تعديل أو نقض أى خطة حزبية، حسب نص البيان.

وأضاف البيان أنّ مجموعة النواب الـ31 تعتبر أنّ تثبيت إدارة الهياكل والهياكل المحددة لديها حاليا بعد ما حدث من عزل وتغيير للهياكل الشرعية المحلية والجهوية بالداخل والخارج من طرف المشرف على الإدارة دون وجه شرعى وقانونى هو إصرار على استمرار الأزمة وعدم إيجاد حل جذرى وحقيقى.
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