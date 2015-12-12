سقوط أمطار متوسطة فى الإسكندرية دون تأثير على حركة المرور

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة فى عدة مناطق، وانخفاض نسبى فى درجات الحرارة، دون تأثير على حركة المرور حتى الآن.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من وجود موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية اليوم السبت.

وشهدت الإسكندرية صباح الجمعة، سقوط أمطار فى منطقة العجمى والكيلو 21 بغرب الإسكندرية، ومناطق شرق الإسكندرية فى أبى قير، سيدى بشر، لوران، باكوس، ستانلى، وسيدى جابر.

واستعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال الأمطار بعمل بيارات فى عدة مناطق، وتنظيف الشنايش وتواجد دائم لسيارات الشفط.

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