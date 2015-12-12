أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سقوط أمطار متوسطة فى الإسكندرية دون تأثير على حركة المرور

Google+ Print
سقوط أمطار متوسطة فى الإسكندرية دون تأثير على حركة المرور سقوط أمطار متوسطة فى الإسكندرية دون تأثير على حركة المرور
شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة فى عدة مناطق، وانخفاض نسبى فى درجات الحرارة، دون تأثير على حركة المرور حتى الآن.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من وجود موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية اليوم السبت.

وشهدت الإسكندرية صباح الجمعة، سقوط أمطار فى منطقة العجمى والكيلو 21 بغرب الإسكندرية، ومناطق شرق الإسكندرية فى أبى قير، سيدى بشر، لوران، باكوس، ستانلى، وسيدى جابر.

واستعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال الأمطار بعمل بيارات فى عدة مناطق، وتنظيف الشنايش وتواجد دائم لسيارات الشفط.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365