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أمين "المصريين الأحرار" بالفيوم رغم خسارته: "كانت انتخابات نزيهة"

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أمين "المصريين الأحرار" بالفيوم رغم خسارته: "كانت انتخابات نزيهة" أمين "المصريين الأحرار" بالفيوم رغم خسارته: "كانت انتخابات نزيهة"
قال أحمد ربيع وهيب أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة الفيوم، إنه رغم خسارته فى الانتخابات البرلمانية عن دائرة مركز اطسا، إلا أنه يؤكد أنها كانت انتخابات نزيهة وخطوة ثابتة نحو ديمقراطية حقيقية، والأخطاء كانت من الشعب فى عدم المشاركة أو سوء الاختيار.

وقال أمين حزب المصريين الأحرار بالفيوم فى تصريح خاص، أنا لدى فلسفة المحب لبلده وهى ثابتة لا تتغير لدى بالفوز أو الخسارة فى الانتخابات، وهو المبدأ العام لحزب المصريين الأحرار، والدليل على ذلك أننا نعقد الآن دورات تدريبية تثقيفية للشباب من الجنسين باختلاف انتماءاتهم الحزبية للراغبين فى خوض تجربة انتخابات المحليات القادمة.

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