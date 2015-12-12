متهم ينتحل صفة طبيبة على الإنترنت ويحصل على صور مخلة لسيدات لابتزازهن

قرر استغلال قدراته الفائقة بمعرفة علوم الحواسب والتقنيات الخاصة بالانترنت وتكنولوجيا المعلومات، وطوع ذلك لأغراض الدنيئة بالنصب على السيدات عبر الفيسبوك والحصول على صورهن وابتزازهن مقابل عدم فضحهن.

وقال المتهم "محمد.م" 45 سنة، فى اعترافاته أمام جهات التحقيق،:"مرت سنوات عمرى سريعة دون زواج، كنت دائماً مشغول بالإنترنت حتى أدمنت التواصل مع رواد السوشيال ميديا والفيس بوك على وجه التحديد، وكنت أجلس أكثر من 15 ساعة متواصلة أمام جهاز الكمبيوتر، أتناول الأكل والشرب أمامه ولا اتحرك سوى لدخول الحمام".

وأضاف المتهم:" أدمنت الشات مع الأصدقاء وكنت صداقات عديدة من الجنسين، وكنت أحرص على أن يكون معظم الأصدقاء من الجنس الأخر ، حيث كان الشات مع البنت له متعة أخرى، عكس الرجال".

>واستطرد المتهم حديثه، قائلاً:" حاولت أكثر من مرة التحدث مع بعض السيدات فى أمور شديدة الخصوصية، خاصة كواليس غرف النوم، إلا أن معظمهم كن يعزفن عن الحديث معى فى هذه الأمور ، وعندما فشلت جميع محاولاتى فى جر النساء إلى رغباتى لجأت إلى حيلة أخرى، حيث صممت صفحة جديدة وانتحلت من خلالها صفة طبيبة متخصصة فى العلاقات الزوجية ولديها خبرات كبيرة فى كافة المشاكل الزوجية ".

وتابع المتهم :" تبارت السيدات فى قبول طلب الصداقة الذى ارسلته إلى العشرات منهن، حتى نجحت فى فترة قليلة فى ضم 5 ألاف صديقة للصفحة ورفضت قبول طلبات الرجال، وبدأت تلقى استفسارات النساء ومشاكلهن على الخاص، وكانت العديد من النساء لديهن مشاكل عديدة، وكنت استمع إلى أدق التفاصيل وما يحدث داخل غرف النوم، حيث أن السيدة التى كانت تخاطبنى مطمئنة وتحدثنى على اساس أننى طبيبة ولم تشك السيدات لحظة واحدة فى أننى رجل".

وأضاف المتهم :" كنت أتلقى شكاوى من سيدات يعانين من البرود الجنسى أو سرعة قذف الزوجه، وغيرها من المشاكل الجنسية ، وبدأت النساء فة الأقتناع بأننى طبيبة، لدرجة اننى طلبت من سيدات إرسال صورا شخصية فأرسلن بالفعل، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد وإنما حصلت على صور لسيدات بالملابس الداخلية وصور عارية تماماً".

>وواصل المتهم، اعترافاته قائلا:" فكرت فى خطوة جديدة بعد ذلك، حيث بدأت أخبر للسيدات اللاتى ارسلن الصور لى عن حقيقتى، وبدأت اساومهن بالصور حتى لا افضحهن امام أزواجهن ، فساومت بعض النساء على أموال وساومت اخريات على جسدهن، وتوسلت إلى الضحايا حتى لا افضح امرها، حتى ذهبت إحداهن إلى الشرطة وأبلغت عنى ليتم القبض على بعد ذلك".

وكانت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تلقت بلاغاً من "أ. أ" مقيمة بمحافظة كفر الشيخ تتضرر فيه من شخص مجهول استخدم حساب إحدى الطبيبات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتحدث معها منتحلا صفة الطبيبة، ونجح فى الحصول منها على بعض الصور الخاصة بها ثم هددها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة إذا لم تمتثل لطلباته.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.م" 45 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاعى مصلحة الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه، وبتفتيش منزله تم ضبط (جهاز حاسب آلى، راوتر) وبفحصهما تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة ، وأنه القائم بالعمل على تلك الصفحة، كما اعترف بارتكابه العديد من الوقائع الأخرى، مستغلاً شهرة الطبيبة التى انتحل صفتها وحصوله على صور لعدد من السيدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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