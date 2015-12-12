نبيل الحلفاوى:وسائل التواصل أصبحت "سُلطة خامسة"ولها تأثير على صناع القرار

قال الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، إن مواقع التواصل الاجتماعى أصحبت "السلطة الخامسة" داخل الدولة، ولا تقل أهمية عن الصحافة، لأن لها تأثير على صناع القرار، شرط أن يوجد إجماع على ذلك.

وأضاف "الحلفاوى" خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن كل السلبيات التى ذُكرت عن وسائل التواصل الاجتماعى صحيحة، لكن إيجابياتها لا تغفل، مشبها سلبيات موقع التواصل بقيادة السيارات من قبل شخص لا يعرف قيادتها، وينتج عن ذلك حوادث تتسبب فى وفاة أشخاص.

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