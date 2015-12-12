نجوى كرم وجورج وسوف يلتقيان بعد طول غياب

نشرت نجوى كرم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة تجمعها بالفنان جورج وسوف، ولكن لم يعرف مكانها أو مناسبتها.

نجوى علقت تحت الصورة" والتقينا بعد غياب".

فهل من عمل مشترك يمكن أن يجمع بين الوسوف وكرم قريباً، أم أن لقاءهما تم عن طريق الصدفة لا اكثر ولا أقل؟

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