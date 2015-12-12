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قصة حب شذى حسون وطوني عيسى

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الجمعة 11-12-2015 22:32

في أولى تجاربه في مجال الفيديو كليب، وافق الممثل اللبناني طوني عيسى على مشاركة الفنانة العراقية شذى حسون، بطولة كليب "مزيون"، الذي انتهت من تصويره اليوم في بيروت تحت إدارة المخرج علاء الأنصاري.

شذى كشفت عن أول مشهد من الفيديو كليب عبر حسابها الرسمي على إنستغرام"، وبدت فيه وهي بالقرب من طوني عيسى، مما يعكس حلة الحب التي يعيشانها في العمل.

أغنية "مزيون" هي أحدى أغنيات ألبوم شذى الذي ستطلقه قريباً، وهو سيكون باللهجة الخليجية فقط، وإلى جانبه ستطرح شذى بعد مدة ميني ألبوم باللهجات اللبنانية والمصرية والمغربية.

ويعتبر هذا العمل هو الثاني الذي يجمع بين طوني وشذى حسون بعد مشاركتهما الغناء في برنامج "ديو المشاهير".

 

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