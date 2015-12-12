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ما الذي يجمع بين فريال يوسف وإدوار وشكران مرتجى؟

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الجمعة 11-12-2015 22:40

3 من المشاهير يحتفلون اليوم بعيد ميلادهم: إدوارد وشكران مرتجى وفريال يوسف.

شكران مرتجى تتم اليوم عامها الـ45، وإدوارد عامه الـ43 بينما تبلغ فريال يوسف 35 عاماً.

باسم ياخور نشر عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، صورة مشتركة تجمع إدوارد ورولا شامية، زميليه في برنامج"ديو المشاهير"، وعلق تحتها "من عيد ميلاد الصديق العزيز أدوارد اليوم. شكراً على دعوته الكريمة وكل سنة بالنجاح والتألق إدواردووووو".

بينما عايدت ديما الجندي شكران مرتجى عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" وكتبت لها "كل سنة وأنت أغلى وأطيب شكورة بالدنيا. العمر كلو يا قلبي، وان شاءالله سنتك الجاية حب وسعادة ونجاح والله يبعتلك على قدّ نيتك الطيبة ويوفقك يا رب. بحبك تير شكورتي بكل شي".

أما فريال يوسف، فذكرت الجمهور بعيد ميلادها، عبر "إنستغرام" أيضاً وكتبت"keep calm and sing happy birthday to my Im princess today".

يشار الى آخر أعمال فريال يوسف كان "لعبة ابليس" الذي عرض في رمضان 2015، بينما يشارك إدوارد وشكران مرتجي في برنامج"ديو المشاهير".

 

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