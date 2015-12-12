أحمد جمال من تقليد تامر حسني إلى تقليد محمد حماقي

منذ لحظة خروجه من برنامج "آراب أيدول" وتهمة تقليد تامر حسني تلاحق أحمد جمال، وهناك من يشير إلى أنه يعاني من عقدة النجومية المبكرة، التي تجلت من خلال إستنساخ تامر حسني في كل شيء، في شكله وحركاته وتصرفاته وحتى في طريقة تعامله مع المعجبات، وهذا ما حصل عندما أراد الإحتفال بطرح البومه "يلا نعيش" حيث إحتشدت الفتيات اللواتي يرفعن صورته ويقمن بتقبيلها، وبمجرد الإعلان عن وصوله إلى مكان الحفل، وقعت البعض منهن مغشياً عليهن، غير مصدّقات أنهن سيقابلن أحمد جمال، بشحمه بلحمه، "النجم" الذي عشقنه خلال مشاهدته في برنامج "آراب أيدول".

أحمد جمال الذي حظي بدعم معظم الفنانين داخل مصر وخارجها، حظي أيضاً بالإنتقادات، وكثيرون ينصحونه بالإبتعاد عن التقليد، حتى أن الفنان محمد منير طلب منه أن يكوّن شخصية فنية خاصة به، لان التقليد لا ينفع ولا يصنع فناناً، ولكن أحمد جمال لم يسمع النصيحة من فنان مخضرم وصاحب تاريخ فني عريق.

وعلى ما يبدو، فإن أحمد جمال إنتقل من تقليد تامر حسني إلى تقليد الفنان محمد حماقي، وهذا الأمر بدا أكثر من واضح، أثناء وجوده في دبي، من خلال الصورة التي نشرها قبل يومين عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" . فمن ينظر إلى صورته، يظن للوهلة الأولى أنه يشاهد محمد حماقي، ولكن عندما ينقل عينيه إلى أعلى الصفحة يقرأ أسم أحمد جمال. فهذه المرة قرر أحمد جمال إستنساخ "لوك" محمد حماقي، بتسريحة شعره وذقنه الخفيفة، وحتى في طريقة تعامله مع الكاميرا.

فمن سيكون النجم الثالث الذي سيفجر أحمد جمال عقدة النجومية فيه؟

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