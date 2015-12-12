خادم الحرمين الشريفين يصدر مجموعة من الأوامر الملكية

السبت 12-12-2015 02:04
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قبل قليل ونقلاً عن الديوان الملك اومراً ملكية جائت كما يلي:
أولاً:
إعفاء وزير التعليم "الدكتور عزام الدخيل" بناء على طلبه، وتعيين "الدكتور أحمد بن محمد العيسى" وزيراً للتعليم .
ثانياً:
إعفاء "الدكتور صالح الشهيب" نائب وزير الخدمة المدنية بناء على طلبه، وتعيين "عبدالله بن سعد ملفي" نائباً لوزير الخدمة المدنية
ثالثاً:
- تعيين "توفيق عبدالعزيز السديري" نائباً لوزير الشؤون الإسلامية لشؤون الأوقاف والمساجد بالمرتبة الممتازة.
رابعاً:
- إعفاء "الدكتور علي الغفيص" محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وتعيين "الدكتور أحمد الفهيد" محافظاً للمؤسسة.
خامساً:
- تعيين "الدكتور عبدالعزيز الرويس" محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
سادساً
إعفاء "المهندس محمد السويكت" الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتعيين "الدكتور رميح الرميح" رئيساً للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
سابعاً:
- تعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشورى:
الدكتور علي بن ناصر الغفيص
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الضراب
الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب
ثامنا":
- تعيين "الدكتور فهد بن محمد بن هذيان" مستشار رقم ٨ بالمرتبة الممتازة في وزارة الداخلية.
تاسعا" :
- تعيين "الدكتور جمعان بن رقوش" رئيساً لجامعة نايف للعلوم الأمنية بالمرتبة الممتازة على ملاك وزارة الداخلية.
عاشرا":
- تعيين "سعود بن عبدالله القحطاني" مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
الحادي عشر :
- تعيين "الدكتور عزام بن محمد الدخيل" مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
الثاني عشر:
- تعيين "محمد بن عبدالله بن صالح العميل" أميناً عاماً للجنة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة المم