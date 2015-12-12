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خادم الحرمين الشريفين يصدر مجموعة من الأوامر الملكية

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خادم الحرمين الشريفين يصدر مجموعة من الأوامر الملكية خادم الحرمين الشريفين يصدر مجموعة من الأوامر الملكية

السبت 12-12-2015 02:04

‏‫أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قبل قليل ونقلاً عن الديوان الملك اومراً ملكية جائت كما يلي:

أولاً:

إعفاء وزير التعليم "الدكتور عزام الدخيل" بناء على طلبه، وتعيين "الدكتور أحمد بن محمد العيسى" وزيراً للتعليم .

ثانياً:

إعفاء "الدكتور صالح الشهيب" نائب وزير الخدمة المدنية بناء على طلبه، وتعيين "عبدالله بن سعد ملفي" نائباً لوزير الخدمة المدنية

ثالثاً:

- تعيين "توفيق عبدالعزيز السديري" نائباً لوزير الشؤون الإسلامية لشؤون الأوقاف والمساجد بالمرتبة الممتازة.

رابعاً:

- إعفاء "الدكتور علي الغفيص" محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وتعيين "الدكتور أحمد الفهيد" محافظاً للمؤسسة.

خامساً:

- تعيين "الدكتور عبدالعزيز الرويس" محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

سادساً

إعفاء "المهندس محمد السويكت" الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتعيين "الدكتور رميح الرميح" رئيساً للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

سابعاً:

- تعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشورى:

الدكتور علي بن ناصر الغفيص

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الضراب

الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب

ثامنا":

- تعيين "الدكتور ‏‫فهد بن محمد بن هذيان" مستشار رقم ٨ بالمرتبة الممتازة في وزارة الداخلية.

تاسعا" :

‏- تعيين "الدكتور جمعان بن رقوش" رئيساً لجامعة نايف للعلوم الأمنية بالمرتبة الممتازة على ملاك وزارة الداخلية.

عاشرا":

- ‏‫تعيين "سعود بن عبدالله القحطاني" مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

الحادي عشر :

- تعيين "الدكتور عزام بن محمد الدخيل" مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

الثاني عشر:

‫- تعيين "محمد بن عبدالله بن صالح العميل" أميناً عاماً للجنة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة المم

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