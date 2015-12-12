وزير الخارجية الأميركى يبحث مع بوتين الثلاثاء الملف السورى

>يبحث وزير الخارجية الأميركى جون كيرى فى موسكو الثلاثاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الملف السورى وسبل تعزيز مكافحة تنظيم داعش، وذلك قبل اسبوع من مؤتمر دولى محتمل حول سوريا، كما اعلنت واشنطن الجمعة.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر على هامش المؤتمر الدولى حول المناخ فى باريس ان كيرى وبوتين "سيبحثان فى الجهود الجارية للتوصل إلى انتقال سياسى فى سوريا، وفى الجهود الرامية لاضعاف وتدمير تنظيم داعش".

وستشمل المباحثات ايضا الازمة فى شرق اوكرانيا حيث تتهم واشنطن موسكو بدعم المتمردين الانفصاليين، كما اضاف تونر.

وسيلتقى كيرى ايضا خلال وجوده فى موسكو نظيره الروسى سيرغى لافروف، علما بأن الاتصال الدائم بين هذين الوزيرين يشكل افضل قناة تواصل بين موسكو وواشنطن منذ توترت العلاقات الاميركية-الروسية قبل عامين.

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