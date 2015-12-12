أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية الأميركى يبحث مع بوتين الثلاثاء الملف السورى

Google+ Print
وزير الخارجية الأميركى يبحث مع بوتين الثلاثاء الملف السورى وزير الخارجية الأميركى يبحث مع بوتين الثلاثاء الملف السورى

>يبحث وزير الخارجية الأميركى جون كيرى فى موسكو الثلاثاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الملف السورى وسبل تعزيز مكافحة تنظيم داعش، وذلك قبل اسبوع من مؤتمر دولى محتمل حول سوريا، كما اعلنت واشنطن الجمعة.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر على هامش المؤتمر الدولى حول المناخ فى باريس ان كيرى وبوتين "سيبحثان فى الجهود الجارية للتوصل إلى انتقال سياسى فى سوريا، وفى الجهود الرامية لاضعاف وتدمير تنظيم داعش".

وستشمل المباحثات ايضا الازمة فى شرق اوكرانيا حيث تتهم واشنطن موسكو بدعم المتمردين الانفصاليين، كما اضاف تونر.

وسيلتقى كيرى ايضا خلال وجوده فى موسكو نظيره الروسى سيرغى لافروف، علما بأن الاتصال الدائم بين هذين الوزيرين يشكل افضل قناة تواصل بين موسكو وواشنطن منذ توترت العلاقات الاميركية-الروسية قبل عامين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365