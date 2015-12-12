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أمريكا تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى لبنان بسبب مخاوف أمنية

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أمريكا تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى لبنان بسبب مخاوف أمنية أمريكا تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى لبنان بسبب مخاوف أمنية

>حثت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين يوم الجمعة على تجنب كل عمليات السفر إلى لبنان "بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن".

ونصحت أيضا الرعايا الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون فى لبنان ضرورة"تفهم أنهم يقبلون مخاطر البقاء فى هذا البلد ويجب عليهم التفكير مليا فى هذه المخاطر.

"يمكن أن يحدث تفجر مفاجيء للعنف فى أى وقت فى لبنان كما أن اشتباكات مسلحة تقع فى المدن الرئيسية."

وأضافت الوزارة فى بيان أنه لا يمكن للحكومة اللبنانية ضمان سلامة الرعايا الأمريكيين الموجودين هناك.

وأشارت إلى أن من بين هذه الأخطار الصراعات عبر الحدود مع سوريا وإسرائيل وأعمال العنف المناهضة للغرب والمفجرين الانتحاريين وعمليات الخطف.
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