وزير فرنسا للشئون الأوروبية يشارك فى بحث الوضع بليبيا والعراق.. الاثنين

>يشارك وزير الدولة الفرنسى للشئون الأوروبية هارليم ديزير يوم الاثنين القادم ببروكسل فى اجتماع مجلس الشئون الخارجية للإتحاد الأوروبى لبحث الأوضاع فى الشرق الأوسط ومكافحة الاٍرهاب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال فى تصريح مساء الجمعة، إن الإجتماع، الذى ستترأسه وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، سيتناول الأوضاع على الأرض فى العراق وجهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابى وإتمام المصالحة الوطنية.

وأضاف أنه سيتم أيضا بحث دور الإتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب، فضلا عن تطورات الملف الليبى، بحضور مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وأشار إلى أنه سيجرى تقييم اجتماع روما حول ليبيا المقرر الأحد وآفاق عملية الانتقال السياسى.