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حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/12/13

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/12/13 حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

الأدوات الباهظة الثمن لا تجعل بالضرورة عملك أسهل، فلا تشتريها كمحاولة للتحايل ومواكبة ما يفعله الجميع، فهذا قد يضيع المزيد من وقتك فى محاولة معرفة كيف تتعامل معها لمجرد ألا تكون واحدًا يقوم بالأشياء على الطريقة القديمة.

على الصعيد العاطفي:

قد تشعر قليلاً بخيبة الأمل بسبب الظروف الخاصة بك فى علاقة الحب الحالية، ولكن ببعض الصبر كل شىء سيكون مرضيًا فى القريب العاجل حاول أن تتغلب على مخاوفك العاطفية البسيطة التى تعيشها فى الوقت الراهن، ومارس الرياضة البدنية فهذا قد يكون وسيلة مثالية لإطلاق العنان لطاقتك المكبوتة فى الوقت الحالى.

على الصعيد الصحى:

الحفاظ على النظرة الإيجابية تجاه الحياة يعطى جسمك نشاطًا تحتاج إليه، ولكن هذا يتطلب منهجًا قويًا خاصة فى ظل الأشياء المحبطة المحيطة بك، ولكنه ضرورى لإزالة العقبات فى طريق حياتك الصحية السليمة.

على المدى الطويلة سينعكس تفاؤلك على حالتك الصحية إيجابًا، خاصة إذا حافظت على نظام غذائى بسيط.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

ستواجه تحديات صغيرة اليوم ولكنك ستنجح فى تخطيها. أهدافك على المحك الآن وستتضح نواياك الحقيقية ورائها والأمر متروك لك تمامًا، ولم يفت الوقت تمامًا لمراجعة نفسك بشأنها.

 

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مصر 365

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