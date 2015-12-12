أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/12/13

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/12/13 حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الميزان :

على المستوى العاطفى

الوقت الذى يمر عليك مع الشريك لا يمكن تعويضه، فلا تترك عملك يشغلك عنه أكثر من ذلك،حتى لا تصاب حياتكما بالمشاكل والفتور.

على المستوى المهنى
>


>مهمتك اليوم ليست سهلة فى العمل لذا حاول أن تتجنب حسد الزملاء، ولكن لا تدع الغرور يسيطر عليك حتى لا تفقد كل ما حصلت عليه فى عملك.

على المستوى الصحى

تفكر الآن فى البدء بأحد المشاكل الغذائية التى تساعد فى الحفاظ على حالتك الصحية بشكل عام، ولا تدع الكسل يحرمك منها فاحرص على اتخاذ القرار والبدء من الآن

توقعات علماء الفلك :

انتبه اليوم قراراتك ستكون سريعة ومن الممكن أن تندم عليها لاحقاً، لذا تحتاج وقت طويل للتفكير فى كل خطوة جديدة، فلو كانت لديك الخيارات عليك أن تختار من بينها.
>

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى