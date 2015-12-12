حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج الميزان :

على المستوى العاطفى

الوقت الذى يمر عليك مع الشريك لا يمكن تعويضه، فلا تترك عملك يشغلك عنه أكثر من ذلك،حتى لا تصاب حياتكما بالمشاكل والفتور.

على المستوى المهنى

>

على المستوى الصحى

>مهمتك اليوم ليست سهلة فى العمل لذا حاول أن تتجنب حسد الزملاء، ولكن لا تدع الغرور يسيطر عليك حتى لا تفقد كل ما حصلت عليه فى عملك.

تفكر الآن فى البدء بأحد المشاكل الغذائية التى تساعد فى الحفاظ على حالتك الصحية بشكل عام، ولا تدع الكسل يحرمك منها فاحرص على اتخاذ القرار والبدء من الآن

توقعات علماء الفلك :

انتبه اليوم قراراتك ستكون سريعة ومن الممكن أن تندم عليها لاحقاً، لذا تحتاج وقت طويل للتفكير فى كل خطوة جديدة، فلو كانت لديك الخيارات عليك أن تختار من بينها.

>