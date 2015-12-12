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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/12/13

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/12/13 حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/12/13

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

سيتم منحك المزيد من الصلاحيات اليوم مما يجعل المرونة فى عملك على المحك، خاصة أن الآخرين غير مستعدين لتقديم تنازلات أو التراجع عن موقفهم لذا لا تحاول أن تضيع الوقت وتكلف نفسك عناء محاولة حثهم على أخذ اتجاه جديد أو تغيير رأيهم لأنك ببساطة لن تنجح فى ذلك، عليك أن تكون أنت من يفعل التغيير.

على الصعيد العاطفى:

تشعر بنشاط وحماس كافى لتحفيز روحك لبدء فصل جديد من قصة حبك. تحتاج لأن تكون جريئًا فى تصرفاتك وكلامك خاصة إذا كنت ترغب فى جذب انتباه شخص تحبه.

على الصعيد الصحى:
>اليوم قد تحتاج للانخراط فى العناية بصحتك بشكل وقائى لتتمتع بصحة جيدة.
>لا تحاول أن تغمس نفسك فى المسائل المثيرة للجدل وإلا سيحدث لك المزيد من التوتر النفسى، وسيكون من مصلحتك أن تكبح جماح نفسك كى لا تفعل الأشياء التى يمكن أن تفسد مزاجك.
>حاول أن تحافظ على الطعام الصحى وتحافظ على وعيك الصحى الذى تحرص عليه من مدة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

اليوم عواطفك ستكون متدفقة للغاية وسيكون من الصعب على أى شخص أن يتنبأ بردك على الأخبار الصادمة، بما فيهم أنت. حاول ألا تنغمس فى هذا التدفق وألا تضع المزيد من الضغوط على نفسك وأن تشعر ببعض الهدوء.

 

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مصر 365

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