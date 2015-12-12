حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/12/13

حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم السبت 2015/12/12

>على الصعيد المهنى:

>عندما يحين وقت الحسم سيقدر الجميع عملك الشاق بصورة مرضية أكثر من الوقت الحالى. لا تستهن بقيمتك مهما بدا لك أن الآخرين لا يدركونها يكفى أن الجميع يسرع إليك للحصول على إجابات وأنت لديك الإجابات.

على الصعيد العاطفى:

>لديك دوافع قوية لإجراء بعض التغييرات فى أسلوب حياتك فى الوقت الحالى، ومنها كيف تتعامل مع علاقة حبك لأنها تعانى فى الآونة الأخيرة من الطريقة النمطية التى تعيشها.

>التغييرات التى تجريها ستكون طويلة الأمد وستساعدك كثيرًا سواء بدت لك الآن جيدة أم لا .

>على الصعيد الصحى:

>الشعور بالاكتئاب قد يجتاحك اليوم، لذا حاول أن تفعل أشياء تحبها مثل قراءة كتاب جيد أو الخروج من المنزل أو الدردشة مع صديق قديم كى تخرج من الاكتئاب الذى سينعكس على لياقتك العامة ويجعل أكثر ميلاً للكسل والنوم.

>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تجنب الانفعال والشدة فى الحديث مع الناس لأن هذا يجعل التواصل معك صعب جدًا. حاول أن تتكلم بوضوح أكثر وأن يكون لديك وقائع حقيقية تقف عليها، فالقناعة ليست فقط ما تؤمن به بقلبك ولكن ما يمكنك أن تدافع عنه.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 12/12/2015

حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم برج الحوت السبت 12/12/2015

حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 2015 /12/12

حظك اليوم برج العقرب ليوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم برج القوس السبت 12/12/2015

حظك اليوم برج الميزان السبت 12/12/2015

حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/12/12

حظك اليوم برج الثور السبت 2015/12/12

>على الصعيد المهنى:>سيتم منحك المزيد من الصلاحيات اليوم مما يجعل المرونة فى عملك على المحك، خاصة أن الآخرين غير مستعدين لتقديم تنازلات أو التراجع عن موقفهم لذا لا تحاول أن تضيع الوقت وتكلف نفسك عناء محاولة حثهم على أخذ اتجاه جديد أو تغيير رأيهم لأنك ببساطة لن تنجح فى ذلك، عليك أن تكون أنت من يفعل التغيير.>على الصعيد العاطفى:>تشعر بنشاط وحماس كافى لتحفيز روحك لبدء فصل جديد من قصة حبك. تحتاج لأن تكون جريئًا فى تصرفاتك وكلامك خاصة إذا كنت ترغب فى جذب انتباه شخص تحبه.>على الصعيد الصحى:>اليوم قد تحتاج للانخراط فى العناية بصحتك بشكل وقائى لتتمتع بصحة جيدة.>لا تحاول أن تغمس نفسك فى المسائل المثيرة للجدل وإلا سيحدث لك المزيد من التوتر النفسى، وسيكون من مصلحتك أن تكبح جماح نفسك كى لا تفعل الأشياء التى يمكن أن تفسد مزاجك.>حاول أن تحافظ على الطعام الصحى وتحافظ على وعيك الصحى الذى تحرص عليه من مدة.>اليوم عواطفك ستكون متدفقة للغاية وسيكون من الصعب على أى شخص أن يتنبأ بردك على الأخبار الصادمة، بما فيهم أنت. حاول ألا تنغمس فى هذا التدفق وألا تضع المزيد من الضغوط على نفسك وأن تشعر ببعض الهدوء.>على الصعيد المهنى:>اليوم ليس من أيام حظك لكن ليس بسىء إنما ستعانى من الركود وعدم الحركة، فلا جديد فى هذا اليوم بالنسبة للحياة العملية، سواء بالنسبة لمن يتمتعون بإجازات فى هذا اليوم أو العاملين به أيضا.>على الصعيد العاطفى:>بالنسبة للحياة العاطفية فستتمتع بيوم لم يعوض مع حبيبك رومانسية كبيرة ستتبادلونها وستشعرون بعودة العلاقات التى تأثرت قليلا فى الفترات السابقة .>على الصعيد الصحى:>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعا.>توقعات علماء الفلك:>ستعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات القادمة على كافة المستوايات الصحية والعاطفية، لذلك حاول أن تستمتع بكل لحظة بها ولا تهدر أى وقت، لأنك ستعيش فترة من الاستقرار والهدوء النفسى، وهذا يتعارض مع طبيعة برجك المتقلب الهوائى.>على المستوى العاطفى..>على مستوى الحياة العاطفية أنتى مُصابة بالروتين الذى قد يؤثر على أسلوب تعاملك مع الحبيب وحاول أن تحرص على تغيير عاداتك اليومية.>على مستوى العمل>تستمع اليوم إلى اخبارا سارة فى العمل، وتستمتع اليوم بالجلوس مع احد المختصين فى مجال عملك ومن المفترض أن تكتسب منه الكثير من الخبرات، لذا لا تتردد حتى تتمكن من انجاز مهامك وتحقيقها.>على مستوى الحالة الصحية>يجب أن تتخلص من التدخين حتى لو كان سلبى لتتفادى التعرض لأى أزمات صحية مفاجأة، وحاول المحافظة على صحتك قدر الامكان حتى لا تصاب بالمرض.>توقعات علماء الفلك :>اليوم هو الأنسب لتحقيق حلمك القديم، لذا يجب عليك وضع الخطط حتى تستطيع العمل من خلالها، فقدرتك على التفاعل مع من حولك ستكون سببا فى حصولك على ما تريد تحقيقه بسهولة.>على الصعيد المهنى:>بعد فترات عصيبة عاشها أبناء هذا البرج سيكون ذلك اليوم فاتحة خير عليهم، فربما يستمعون إلى اخبار تحسن من حالتهم النفسية بشكل عام، وتكون بمثابة نقطة تحول على الصعيد المهنى ومن ثم يبدءون خطواتهم الأولى نحو النجاح>على الصعيد العاطفى:>الغيرة مازالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة .>على الصعيد الصحى:>نظرا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزء كبير من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى ازمات صحية.>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستبقى إلى جوارك الأيام القادمة.>على المستوى العاطفى>تجتمع اليوم مع الشريك فى لقاء رومانسى، لذا يجب أن تحاول استغلال كل الفرص المتاحة لك لكى تساعد فى التعبير عن شعورك اتجاهه، فهذا الامر يساعدك على التقرب منه وكسبه.>على المستوى المهنى>تحقق اليوم نجاح كبير فى اتمام كافة المهام المطلوبة منك منذ فترة طويلة، فإنجازها يمنحك الشعور بالراحة،وربما تفكر بشكل جدى فى مصدر دخل اخر فاحرص على ايجاد فرصة مناسبة.>على المستوى الصحى>ابتعد عن الأوهام ولا تنتظر أحلام اليقظة حتى لا تشتت أفكارك ويضيع وقتك وتُصاب بالملل، كن واقعى فهذا الأمر يساعدك على تحسين الحالة الصحية.>توقعات علماء الفلك :>أنت شخص رائع ومبدع خاصة فى مجال عملك، فحاول أن يكون لديك وقت كافة للتفرغ وكذلك لتنمية مواهبك، يجب أن تخصص جزء من وقتك هذا المساء حتى لو كان قليل.>على الصعيد المهنى:>حالة من الهدوء بشكل عام سيتعرض لها أبناء هذا البرج، فبعد موجات الغضب والحزن العارمة التى تعرضون لها جاء اليوم ليلتقطوا أنفاسهم قليلا ويبدؤون حياة جديدة على المستوى المهنى .>على الصعيد العاطفى:>الذكاء سيتحكم فى هذه المرحلة وسيدفعك نحو الاستقرار الذى سيسيطر على علاقتك العاطفية فالطرف الاخر بعد فترات طويلة من التأرجح والعصبية سيشعر بالراحة مع أبناء هذا البرج وسيتأكد من حبه له .>على الصعيد الصحى:>يجب أن تكون حذر هذه الأيام وابتعد تماما عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك .>حظك اليوم لبرج العقرب :>على الصعيد المهنى:>بعد فترات من المشاكل بالنسبة للعمل سيجد أبناء هذا البرج انفراجة كبيرة وستكون هذه الأيام بداية لتحقيق أحلامهم والوصول إلى المراكز التى طالما تمنوها .>على الصعيد العاطفى:>الاستقرار النسبى سيعود لحياة أبناء هذا البرج بعد فترات من المشاكل العاطفية التى أثرت على أدائهم على كافة المستوايات، لذلك سيستعيدون توازنهم مرة أخرى وهذه الأيام هى أيام حظهم .>على الصعيد الصحى:>نظرا لتحسنك على المستوى المهنى والعاطفى فسترتفع حالتك النفسية وستشعر براحة كبيرة ستؤثر إيجابيا على حالتك الصحية.>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستق إلى جوارك الأيام القادمة.>حظك اليوم لبرج القوس :>على المستوى العاطفى>حاول أن تهتم بحبيبك أكثر من ذلك، على الرغم من انك تشعر بالملل الذى يدفعك لاثارة المشكلات مع الحبيب، لذا حاول قدر المستطاع ان تغير اسلوبك معه.>على مستوى العمل>تعد من أكثر الاشخاص المميزة فى العمل مما يجعل مديرك يختارك للقيام بمهمة صعبة تتطلب منك الخبرة التى حصلت عليها فى الفترة الماضية،لذا يجب عليك اثبات على كفاءتك المهنية لمديرك.>على المستوى الصحى>تعانى اليوم من مشكلات نفسية الناتجة عن ضغوط العائلة التى وقعت فى الفترة الماضية، لذا حاول ان تحصل على الراحة والنوم الكافى لكى تتخلص من تلك الأزمة.>توقعات علماء الفلك :>من المتوقع أن يزداد التواصل بينك وبين الأصدقاء، فى الحقيقة كنت تظن أن البعض لا يسأل أو يطمئن على حالك وأنت لم تعد تتلقى رسائل من بعض الأصدقاء كالعادة، ولكن ستتغير فكرتك اليوم لأنهم سيكونون بجانبك.>كلمات متعلقة :>حظك اليوم لبرج الميزان :>على المستوى العاطفى>الوقت الذى يمر عليك مع الشريك لا يمكن تعويضه، فلا تترك عملك يشغلك عنه أكثر من ذلك،حتى لا تصاب حياتكما بالمشاكل والفتور.>على المستوى المهنى>مهمتك اليوم ليست سهلة فى العمل لذا حاول أن تتجنب حسد الزملاء، ولكن لا تدع الغرور يسيطر عليك حتى لا تفقد كل ما حصلت عليه فى عملك.>على المستوى الصحى>تفكر الآن فى البدء بأحد المشاكل الغذائية التى تساعد فى الحفاظ على حالتك الصحية بشكل عام، ولا تدع الكسل يحرمك منها فاحرص على اتخاذ القرار والبدء من الآن>توقعات علماء الفلك :>انتبه اليوم قراراتك ستكون سريعة ومن الممكن أن تندم عليها لاحقاً، لذا تحتاج وقت طويل للتفكير فى كل خطوة جديدة، فلو كانت لديك الخيارات عليك أن تختار من بينها.>على الصعيد المهنى:>الأدوات الباهظة الثمن لا تجعل بالضرورة عملك أسهل، فلا تشتريها كمحاولة للتحايل ومواكبة ما يفعله الجميع، فهذا قد يضيع المزيد من وقتك فى محاولة معرفة كيف تتعامل معها لمجرد ألا تكون واحدًا يقوم بالأشياء على الطريقة القديمة.>على الصعيد العاطفى:>قد تشعر قليلاً بخيبة الأمل بسبب الظروف الخاصة بك فى علاقة الحب الحالية، ولكن ببعض الصبر كل شىء سيكون مرضيًا فى القريب العاجل حاول أن تتغلب على مخاوفك العاطفية البسيطة التى تعيشها فى الوقت الراهن، ومارس الرياضة البدنية فهذا قد يكون وسيلة مثالية لإطلاق العنان لطاقتك المكبوتة فى الوقت الحالى.>على الصعيد الصحى:>الحفاظ على النظرة الإيجابية تجاه الحياة يعطى جسمك نشاطًا تحتاج إليه، ولكن هذا يتطلب منهجًا قويًا خاصة فى ظل الأشياء المحبطة المحيطة بك، ولكنه ضرورى لإزالة العقبات فى طريق حياتك الصحية السليمة.>على المدى الطويلة سينعكس تفاؤلك على حالتك الصحية إيجابًا، خاصة إذا حافظت على نظام غذائى بسيط.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:>ستواجه تحديات صغيرة اليوم ولكنك ستنجح فى تخطيها. أهدافك على المحك الآن وستتضح نواياك الحقيقية ورائها والأمر متروك لك تمامًا، ولم يفت الوقت تمامًا لمراجعة نفسك بشأنها.>على الصعيد المهنى:>لا تشعر بالإحباط من عدم إحساس أحد بما تفعله، سيلاحظون كل ما تفعله قريبًا وسيشكرونك عليه كذلك، وحتى يحدث هذا لا بأس بأن تدلل نفسك بفناجين من القهوة وشيء تحبه، هذه الأشياء مفيدة جدًا فى منحك ما يلزم من الطاقة لمواصلة العمل.

على الصعيد العاطفى:

>يراودك شعورًا غامضًا جدًا ومثيرًا بشأن التواصل مع حبك الجديد. اليوم يغلفه السحر وستواجه صعوبة فى التركيز على الأشياء العملية خلال يومك من فرط افتتانك بالرومانسية.

>هذا رائع لكن حاول أن تكون حكيمًا بما يكفى للالتزام بمواعيدك النهائية والتزاماتك.

على الصعيد الصحى:

>تشعر اليوم بالكسل وستجد نفسك غير راغب فى ممارسة التمارين الرياضية كما هو الحال معك منذ أيام، ولكن حاول ألا تستجيب لهذا الكسل لأنك بحاجة شديدة إلى التمرينات، وإذا تكاسلت ستأتيك بعض الأوجاع والآلام نتيجة عدم التمرين، لذلك تحتاج إلى تصحيح الوضع عاجلاً وليس آجلاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>الحماس العاطفى يسيطر عليك بشدة هذا اليوم، ليس فقط بشكل رومانسى ولكن على كافة الأصعدة. ستنجح اليوم فى جذب انتباه أصحاب النفوذ وستكون قادرًا على بث الحماس فى الآخرين وقد تكون قوة دافعة نحو إحداث تغييرات كبيرة أنت بحاجة إليها لفترة طويلة.