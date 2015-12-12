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نجوى فؤاد: رقصى مش إثارة..وماشوفتش صافيناز وماحبش أشوفها بسبب واقعة العلم

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نجوى فؤاد: رقصى مش إثارة..وماشوفتش صافيناز وماحبش أشوفها بسبب واقعة العلم نجوى فؤاد: رقصى مش إثارة..وماشوفتش صافيناز وماحبش أشوفها بسبب واقعة العلم
قالت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، إن رقصها لم يكن رقص إثارة، ولكنه "تابلوهات وفلكلورى" مشيرة إلى أن رقص سهير زكى شرقى، أما هوايتها هى فن استعراضى.

وأوضحت نجوى فؤاد، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" على فضائية "الحياة" مع الإعلامى عمرو الليثى، أن من يعتبر أن مهنة الرقص سيئة السمعة "غلطان" مشيرة إلى أنها تحب رقص لوسى، ودينا، وفيفى عبده، وأنها ليس لها أعداء.

وعن الراقصة صافيناز قالت: "مشوفتهاش وماحبش أشوفها من اللى اتكتب واتقال، وكفاية حكاية العَلَم دى، ويعنى إيه ماتعرفش إن العلم ماتعملوش بدلة رقص؟" موضحة أنها تتمنى أن يكون هناك معهد لتدريب الرقص الشرقى، ويكون لها رقابة وموسيقيين.

وأشارت نجوى فؤاد، إلى أن ما يعيب الرقص الحالى الإثارة والزى، ويجعلون الرقص وسيلة للمعيشة وجمع الأموال، مؤكدة أنها ليست ضد رقص الأجانب فى .


>نجوى فؤاد:"والدى تبرأ منى بعد ما هربت واشتغلت راقصة.. وعمى كان هيقتلنى"

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