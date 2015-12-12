مفتى الجمهورية: الاستماع إلى المعازف واستخدامها مباح

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الاستماع إلى المعازف أو استخدامها أمر مباح ما دامت لم تقترن بمحرم أو تلهى عن الواجبات، جاء ذلك ردًا على سؤال عن حُكْم الاستماع إلى الأغانى للترويح عن النفس.

وأضاف المفتى فى تصريحاتٍ له، أن الإسلام دين واقعى لا يحلّق فى الخيال، ولم يفترض فى البشر أن يكون كل كلامهم ذكرًا، وكل صمتهم فكرًا، وكل سماعهم قرآنًا، ولكن اعترف الإسلام بفطرهم وغرائزهم التى خلقهم الله عليها، وقد خلقهم الله سبحانه وتعالى يفرحون ويمرحون.

وتابع المفتى: "لنا فى رسول الله أسوة حسنة؛ فقد كان يطيل القيام من الليل حتى تتورم قدماه، ومع ذلك كان يحب الطيبات ويبتسم ويداعب ولا يقول إلا حقًّا، وكذلك الصحابة كانوا يضحكون ويداعبون معرفةً منهم بحظ النفس، وليروحوا عن أنفسهم؛ فإن القلوب إذا كلَّتْ ملَّتْ"

مفاجأة.. خطيب بالدقهلية: الأغانى من أنواع الدعارة.. ومن يسمعها لأهله "ديوث"

مثقفون: تصريحات خطيب الدقهلية تخدم داعش والفكر الوهابى

إيقاف خطيب الدقهلية بعد وصفه للأغانى بـ"الدعارة" ومخالفته موضوع الخطبة

وكيل "الأوقاف" حول وصف خطيب للأغانى بالدعارة: لا يمت للفتوى بأى صلة

مظهر شاهين لـ"المصريين": لا تنساقوا وراء الدعوات الهدامة المثيرة للفتن

>