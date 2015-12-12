اليوم.. امتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم المفتوح بـ"تجارة" القناة

تبدأ امتحانات التعليم المفتوح بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، اليوم السبت الساعة الخامسة، للفصل الدراسى الأول ولمدة 18 يوما، حيث يؤدى 3500 طالب وطالبة الامتحانات على 8 مستويات.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة مستعدة لاستقبال الطلاب وتم توفير القاعات ولجان المراقبة وأعطى تعليماته بضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب لإتمام الامتحانات.

وطالب الدكتور طارق رحمى الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن الامتحانات وعدم اللجوء إلى محاولة للغش حتى لا يتعرض الطالب لتطبيق العقوبات الخاصة بالغش متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وقام الدكتور أحمد زكى عميد كلية التجارة وحتى وقت متأخر من مساء الجمعة بمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء الامتحانات، وأعلن أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان والتأكد من وضع أرقام الجلوس على المقاعد وإعلان أسماء الطلاب فى كشوف واضحة للجميع، كما تم توزيع المراقبين على اللجان وسيتم الامتحانات بدء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة مساء.

وأشار الدكتور أحمد زكى عميد كلية التجارة إلى أن الامتحانات تبدأ مساء اليوم، وذلك بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة للمبانى والقاعات التى سوف تجرى بها الامتحانات بالإضافة إلى الانتهاء من تشكيل لجان المراقبة وأعضاء الكنترول.