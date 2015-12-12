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مرشح خاسر بالشرقية يتقدم بطعن لمحكمة النقض لإعادة الانتخابات بالدائرة

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مرشح خاسر بالشرقية يتقدم بطعن لمحكمة النقض لإعادة الانتخابات بالدائرة مرشح خاسر بالشرقية يتقدم بطعن لمحكمة النقض لإعادة الانتخابات بالدائرة
أكد اللواء على الدين النجار مرشح حزب مستقبل وطن والذى خاض انتخابات الإعادة عن الدائرة العاشرة ومقرها مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، ومعه 5 مرشحين آخرين، فاز 3 منهم بمقاعد البرلمان للدائرة، أنه تقدم بطعن جديد على نتائج دائرة مركز فاقوس أمام محكمة النقض، مطالبا ببطلان إعلان نتائج الدائرة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الطعن الذى قدمه هو الطعن رقم 8 الذى يقدمه أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أنه قدم الطعن ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح النجار أن الطعن رصد وجود أخطاء مقصودة فى أعمال رصد وجمع للأصوات، مما أدى إلى تغيير كبير فى النتيجة بسبب أخطاء فى الجمع، بالإضافة إلى وجود رشاوى انتخابية بالدائرة، حيث قامت المرشحة المنافسة أمامه بتوزيع أقراص تراما دول وفياجرا على الناخبين.

وأشار المرشح أنه قدم أوراقا ومستندات بطعنه عبارة عن نماذج لناخبين متوفين ومسجل أنهم أدلوا بأصواتهم، وكذلك بطاقة دوارة وعدد من المخالفات الانتخابية التى شابت العملية الانتخابية.

ويعد هذا الطعن الذى قدمه النجار هو الطعن رقم 8، حيث سبق وقدم أمام محكمة النقض 7 طعون انتخابية منها بدوائر مركز قنا والجيزة والشرقية وكرداسة.

تجدر الإشارة إلى إنه فاز بمقاعد البرلمان النائبة نوسيلة أبو العمرو والنائب علاء عبد النبى والنائب محمد كلوب بعد منافسة شرسة خاضوها مع اللواء على الدين النجار والعميد أسامة أبو العمرو والنائب سيف رشاد فى جولة الإعادة.

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