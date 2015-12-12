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"الوادى الجديد" تستقبل وفدا من وزارة الصناعة لدعم تسويق التمور

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"الوادى الجديد" تستقبل وفدا من وزارة الصناعة لدعم تسويق التمور "الوادى الجديد" تستقبل وفدا من وزارة الصناعة لدعم تسويق التمور
قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد والمكلف برئاسة مجلس إدارة مجمع التمور الرئيسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن وفدا من وزارة الصناعة والتجارة يزور المحافظة لمدة 4 أيام، اعتبارا من يوم الاثنين القادم، وذلك لبحث آليات وطرق تسويق محصول التمور، وذلك استجابة لدعوة اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم للمختصين، لبحث دراسة تطوير ورفع كفاءة تسويق منتجات التمور بالمحافظة.

وأضاف عبد الوهاب أنه قد تم الاتفاق على تكليف شركة متخصصة فى التسويق للبدء فى إجراءات تدريب المختصين على دراسة السوق وتقديم أفضل السبل لتسويق محصول البلح، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة بدعم من الجانب الإماراتى ضمن منحتها المخصصة لدعم .
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