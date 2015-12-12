الهوارى نائب سنورس: مشروعات صرف صحى قريبا لعدد من القرى

طالب النائب منجود الهوارى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس، أهالى عزبة عبد العليم إبراهيم والبرم وأبو ناعورة ومرسى زيدان، بتجهيز خطاب من الوحدة المحلية بعدد السكان وخطاب تخصيص أرض لمحطة الصرف الصحى، ورسم كروكى لقطعة الأرض وخريطة مساحية للمكان المخصص للمحطة تمهيدا لتنفيذها.

وأكد النائب فى تصريح خاص، أن مشروع القرى الأكثر احتياجا سيقدم لعزبة عبد العليم إبراهيم 9 ملايين جنيه لإقامة مدرسة نموذجية، ورصف طرق ومحطة صرف صحى وبعض الاحتياجات الأخرى بالعزبة.

كما أكد أن المشروع سيقيم محطة صرف صحى بعزبة مرسى زيدان ومحطة صرف صحى لعزبة أبو ناعورة الواقعة غرب وأخرى لعزبة البرم، وأنه لن يدخر جهدا فى خدمة أهالى دائرته وسيهتم بكافة مشكلات الدائرة فى كل القطاعات .