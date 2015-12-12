نجار بدمياط يناشد رئيس الجمهورية انشاء نقابة لصناع الاثاث واعادة فتح جمعية الأخشاب

ناشد محمود التابعى نجار من أبناء محافظة دمياط، الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال لافتة تحملها ابنته كتب عليها "رسالة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى من العمالة الغير منتظمة ابسط حقوقنا ان يكون لينا نقابة تحت اشراف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفتح الجمعية التعاونية للاخشاب عشان ننقذ اصحاب الورش من دخول السجن..دمياط بتموت".

وقال التابعى ل" اليوم السابع "دمياط عايزه حد ينقذها الصناعة بتموت والنجارين اغلقوا الورش والصانع الغير مغلوب على امره.

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