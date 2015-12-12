أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نجار بدمياط يناشد رئيس الجمهورية انشاء نقابة لصناع الاثاث واعادة فتح جمعية الأخشاب

Google+ Print
نجار بدمياط يناشد رئيس الجمهورية انشاء نقابة لصناع الاثاث واعادة فتح جمعية الأخشاب نجار بدمياط يناشد رئيس الجمهورية انشاء نقابة لصناع الاثاث واعادة فتح جمعية الأخشاب
ناشد محمود التابعى نجار من أبناء محافظة دمياط، الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال لافتة تحملها ابنته كتب عليها "رسالة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى من العمالة الغير منتظمة ابسط حقوقنا ان يكون لينا نقابة تحت اشراف الاتحاد العام لنقابات عمال وفتح الجمعية التعاونية للاخشاب عشان ننقذ اصحاب الورش من دخول السجن..دمياط بتموت".

وقال التابعى ل" اليوم السابع "دمياط عايزه حد ينقذها الصناعة بتموت والنجارين اغلقوا الورش والصانع الغير مغلوب على امره.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»